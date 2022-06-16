Такие выводы озвучили четыре бывших генеральных секретаря Альянса. Они подчеркнули, что вопрос, каким будет перемирие с Россией, следует оставить украинцам и главнокомандующим страны.

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4 эксгенсека НАТО озвучили советы по войне в Украине

В обсуждении действий НАТО в сегодняшних условиях приняли участие Андерс Фог Расмуссен, лорд Джордж Робертсон, Яап де Хооп Схеффер и Хавьер Солана. Дискуссия прошла в среду 15 июня.

Оружие – приоритет №1

Одним из первых выступил экс-премьер-министр Дании Андерс Фог Расмуссен и генеральный секретарь НАТО с 2009 по 2014 годы. По его словам, главная цель мира сейчас – обеспечение Украины необходимым оружием.

Украинцы имеют волю к борьбе, мы должны им предоставить, чем воевать. Они воюют за всех нас, за свободу и демократию,

– подчеркнул он.

Андерс Фог Расмуссен добавил, что партнеры по НАТО должны делать гораздо больше, чтобы помочь украинцам. Он напомнил, что сейчас приоритетом остается дальнобойная артиллерия.

НАТО должно говорить с позиции лидера

Его поддержал предшественник в должности генсека НАТО Джордж Робертсон, занимавший этот пост с 1999 по 2004 годы. Он сказал, что поставки оружия нужно ускорить, так же нужно больше внимания уделить тому, чтобы украинцы его как можно быстрее овладели, а также важно дать понять президенту Путину, что "НАТО – это не проигравший альянс".

Думаю, россиянам нужно знать, что Пятая статья (Устав НАТО – 24 канал) – означает, что нападение на одну из стран НАТО является нападением на всех. И этот мощный сигнал должен дойти до той малой группы людей, которая окружает президента Путина. Это нужно сказать четко, ясно, и чтобы они знали, что это действительно серьезно,

– сказал Робертсон.

По его мнению, не нужно уточнять, что именно Альянс может сделать в ответ, потому что неопределенность для противника – одна из составляющих успешной стратегии сдерживания.

Мир должен понять: только украинцы определяют, что для них победа

Яап де Хооп Схеффер, который возглавлял НАТО с 2004 по 2009 год, подчеркнул, что НАТО должна говорить одним голосом и тесно сотрудничать с Европейским Союзом по политическим вопросам, в том числе санкциям. Он также подчеркнул, что только украинцы должны решать, что они будут считать победой в войне против России.

"У нас есть президент суверенного и независимого государства, которое называется Украина, его зовут Владимир Зеленский, и он является лидером, а потому нужно избегать спекуляций о том, что приемлемо или неприемлемо среди наших лидеров. На саммите НАТО в Мадриде нужно продемонстрировать то , чего удалось достичь господину Путину – беспрецедентную форму солидарности», – считает Яап де Хооп Схеффер.

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Россия должна увидеть, что НАТО расширяется

Испанский политик Хавьер Солана, который был Генеральным секретарем НАТО в декабре 1995 по октябрь 1999 года, добавил, что "впервые в истории проходят поставки оружия в таком объеме в страну, не являющуюся членом НАТО" и призвал доставлять их быстрее.

При этом он отметил, что сложно поставлять оружие в страну, которая уже находится в состоянии войны и имеет только одну открытую границу – с Польшей. Также, по словам Солана, вскоре Россия будет теснее примыкать к НАТО, в частности, благодаря вступлению в Альянс Финляндии и Швеции.

Некоторые из бывших руководителей НАТО выразили надежду, что в течение тех двух недель, которые остаются до саммита НАТО, удастся уладить споры с Турцией, блокирующей вопрос о вступлении в Альянс скандинавских стран.

Напомним, саммит НАТО в Мадриде состоится 29-30 июня. По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, в испанскую столицу прибудут 30 глав государств-членов Альянса, четыре приглашенных страны Азиатско-Тихоокеанского региона (Австралия, Новая Зеландия, Япония и Южная Корея), представители четырех стран ЕС, не входящих в НАТО, а также главы Европейского совета и Европейской комиссии В общем, в саммите примут участие от 40 до 50 иностранных делегаций.

Приглашение получил также Владимир Зеленский. Хотя, скорее всего, он обратится к участникам саммита дистанционно.

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