Об этом Кларк рассказал на дискуссии, организованной "Атлантическим советом" в Вашингтоне. Темой собрания стал вопрос войны в Украине.

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НАТО имеет два пути: вмешаться или объявить о роспуске

Бывший главнокомандующий союзными силами США и НАТО Уэсли Кларк считает, что у Альянса есть 2 пути: либо вмешаться в боевые действия, либо объявить о прекращении своей деятельности.

Пора вернуться к урокам, которые мы усвоили. НАТО должно вмешаться. Давайте официально это объявим и прикажем россиянам прекратить огонь. Войну невозможно остановить без вмешательства НАТО,

– отметил он на прессконференции.

По словам Кларка, вмешательство НАТО зависит от "решительности национальных лидеров". В качестве примера он привел действия НАТО в Югославии. Без формального согласия Совета Безопасности ООН, в 1999 г. войска НАТО начали операцию в тогдашнем федеративном государстве, где продолжались боевые действия. К ней присоединились военно-морские и военно-воздушные формирования США, Великобритании, Франции и Германии.

Генерал армии США в отставке Филипп Бридлав, командир объединенных вооруженных сил НАТО в Европе 2013-2016 годов, во время своего выступления также отметил, что надеялся на прямое вмешательство Альянса.

"Конечно, я надеялся, что это произойдет (прямое вмешательство НАТО – 24 канал). Но здесь я не оптимист. Возможно, определенная коалиция государств могла бы вступиться. Также было бы здорово, если бы они потенциально имели поддержку ООН. Но сейчас весь Альянс вряд ли пойдет на такой шаг. Хотя лично я бы поддержал это решение", – заявил он.

США о вооружении Украины

По словам Бридлава, сегодня Америка должна усилить свое участие в войне и, как минимум, предоставлять большее вооружение Украине. Он также считает, что последний транш военной помощи Украине был недостаточным.

США сделали большое объявление, которое передают Украине РСЗО. Но это всего лишь 4 огневых единиц. Также мне сказали, что речь идет о 84 снарядах. Этих боеприпасов не хватит даже на день,

– подчеркнул он.

По его словам, сейчас США ожидают завершения учений, однако эффективнее делать это одновременно – уже сейчас доставлять ракетные системы на поле боя, чтобы когда учения завершатся, Вооруженные Силы Украины смогли сразу использовать реактивные системы залпового огня.

Бридлав напомнил, что США прекратили разговоры о предоставлении противовоздушной обороны. Одной из причин стало оказание помощи другим членам НАТО. То же с крылатыми ракетами береговой обороны.

Я считаю, что мы здесь, в Соединенных Штатах, должны быть вовлечены в обеспечение всех этих потребностей вместе с союзниками,

– говорится в речи Бридлава.

США не могут предоставить Украине собственные стратегические запасы

По словам Уэсли Кларка, США и партнеры не имеют в наличии необходимого количества вооружения, которое они могли бы предоставить Украине, не используя собственные стратегические запасы.

Цитуя сообщения советника руководителя Офиса Президента Михаила Подоляка, Кларк отметил, что сегодня украинцам нужно:

1000 гаубиц,

300 РСЗО,

500 танков,

2000 единиц бронетанковой техники.

Он подытожил, что сейчас в США нет такого оружия.

Это вооружение нет на складах Варшавского договора, его нельзя выработать в Украине, и мы не можем научить украинцев пользоваться этим оборудованием, предоставляя избыточные запасы западных государств. Потому что этого оборудования просто нет налицо. Это факт,

– рассказал эксголовнокомандующий.

По его словам, США не предоставит самолеты и не обеспечат противовоздушную оборону. Кроме того, Кларк возмутился, что в Украину до сих пор не доставили 4 ракетные установки HIMARS.

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Филипп Бридлав также подчеркнул, что оружия в Украине слишком мало. Противоотношение сил измеряется в "соотношении 10 к одному". Он считает, что западные страны провалили своевременное оказание помощи Украине, в то время как Россия увеличивает огневую способность.

"Украина находится в режиме спада. Наступление наносит огромный ущерб для обеих армий, но Украина не может позволить себе такие потери. Сейчас мы слышим, что цифра может достигать 200 (украинских военных – 24 канал) в сутки. Украине будет трудно выдержать такие потери ", – констатировал Бридлав.

По мнению американского дипломата, бывшего заместителя министра обороны по вопросам политики, Эрика Эдельмана, позиция США в нынешнем кризисе в Украине показательна. И за реакцией правительства наблюдает весь мир. Он отметил, что сейчас все страны, которые могут проявить поведение, аналогичное России, должны извлечь урок из западного мира, что он будет стоять на стороне тех, кому обещал помощь.

Неформальная встреча лидеров НАТО 14 июня

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и ряд представителей лидеров стран Альянса, в частности Бельгии, Румынии, Польши, Португалии, Нидерландов, Дании и Латвии, встретились в официальной резиденции премьер-министра Нидерландов Марка Рютте в Гааге.

В ходе встречи лидеры обсудили актуальную ситуацию в мире, в том числе и войну в Украине.

На брифинге премьер-министр Польши Моравецкий заявил, что в условиях агрессии России против Украины НАТО является единственной структурой, которая может противостоять атакам России.

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