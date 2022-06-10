О выводе Балтийского флота России сообщили 9 июня российские СМИ. В общей сложности к этим действиям привлечены 100 единиц техники страны-агрессора.
Кстати , Единый авианосец России "Адмирал Кузнецов", известный как "корабль стыда", не могут сремонтировать
Как россияне объяснили вывод войск в море
Во флоте нашего врага заявили, что сейчас в Балтийском море якобы реализуется "план подготовки сил" на 2022 год. К учениям привлечены всего 60 надводных кораблей разных типов, а также 40 самолетов. Также там находятся до 2 тысяч единиц:
- другой военной техники;
- специальной техники;
- вооружение России.
"Целями учений является повышение уровня готовности и состоятельности органов военного управления Балтийского флота", - заявили в армии кафиров. Также они планируют совершенствовать взаимодействие в морской и полевой выучке экипажей кораблей.
Что известно об обучении НАТО в этом же море
Речь идет о ежегодной программе Baltops-22. Ее старт был запланирован на 5 июня . Они будут продолжаться в течение 12 дней. Участниками военно-морских учений стали сразу 16 стран Североатлантического Альянса.
Какие страны к этому вовлечены:
- Бельгия;
- Болгария;
- Дания;
- Эстония;
- Франция;
- Германия;
- Латвия;
- Литва;
- Нидерланды;
- Норвегия;
- Польша;
- Турция;
- Великобритания;
- Соединенные Штаты Америки.
Также на условиях партнерства с военным блоком будут участвовать Швеция и Финляндия. Вероятно, это обусловлено тем, что эти 2 страны являются кандидатами на вступление в НАТО.
Также начались и другие учения
9 июня стало известно, что в Европе начались учения НАТО по противовоздушной обороне - "Наследие Рамштайна". К этому привлекли сразу 17 стран, являющихся членами НАТО.
В течение определенного периода служащие Альянса будут практиковаться в использовании самолетов, систем противоракетной обороны и систем радиоэлектронной борьбы.
А с 20 по 28 июня будут проходить учения НАТО в Турции , которые условно можно считать продолжением предыдущих – Ramstein Dust II-2022. В первую очередь, там будут практиковаться в операциях воздушных сил.