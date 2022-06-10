Про виведення Балтійського флоту Росії повідомили 9 червня російські ЗМІ. Загалом до цих дій залучені 100 одиниць техніки країни-агресора.

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Як росіяни пояснили виведення військ в море

У флоті нашого ворога заявили, що зараз у Балтійському морі нібито реалізовують "план підготовки сил" на 2022 рік. До навчань залучені загалом 60 надводних кораблів різних типів, а також 40 літаків. Також там перебувають до 2 тисяч одиниць:

іншої військової техніки;

спеціальної техніки;

озброєння Росії.

"Цілями навчань є підвищення рівня готовності та спроможності органів військового управління Балтійського флоту", – заявили в армії окупантів. Також вони нібито планують вдосконалювати взаємодію в морській і польовій виучці екіпажів кораблів.

Що відомо про навчання НАТО в цьому ж морі

Мовиться про щорічну програму Baltops-22. Її старт був запланований на 5 червня. Триватимуть вони протягом 12 днів. Учасниками військово-морських навчань стали одразу 16 країн з Північноатлантичного Альянсу.

Які країни цього залучені:

Бельгія;

Болгарія;

Данія;

Естонія;

Франція;

Німеччина;

Латвія;

Литва;

Нідерланди;

Норвегія;

Польща;

Туреччина;

Велика Британія;

Сполучені Штати Америки.

Також на умовах партнерства з військовим блоком будуть учасниками Швеція та Фінляндія. Ймовірно, це зумовлено тим, що ці 2 країни є кандидатами на вступ до НАТО.

Також почалися й інші навчання

9 червня стало відомо, що в Європі почалися навчання НАТО з протиповітряної оборони – "Спадщина Рамштайну". До цього залучили одразу 17 країн, які є членами НАТО.

Протягом певного періоду службовці Альянсу будуть практикуватися у використанні літаків, систем протиракетної оборони та систем радіоелектронної боротьби.

А з 20 по 28 червня будуть відбуватися навчання НАТО в Туреччині, які умовно можна вважати продовженням попередніх – Ramstein Dust II-2022. Передусім там будуть практикуватися в операціях повітряних сил.

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