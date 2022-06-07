Маневри Північноатлантичного альянсу з розгортання та готовності будуть організовані на базі командування 3-ї головної реактивної бази у турецькій Коньї. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства національної оборони Туреччини.

Варте уваги Вступ Швеції та Фінляндії до НАТО: Ердоган не збирається змінювати свою позицію

У неділю, 5 червня, до Туреччини прибули персонал НАТО, переносні центри оперативно-тактичного контролю і наземне військове обладнання.

У турецькому оборонному відомстві уточнили, що навчання відбуватимуться спільно з міжнародним навчальним курсом Anatolian Eagle 2022 (Анатолійський орел 2022), що надають унікальну можливість навчання з погляду методів виконання повітряних операцій на базі в Коньї.

У рамках навчання Anatolian Eagle 2022 система AWACS НАТО буде служити одним з основних елементів повітряного командування та управління разом із нашими національними повітряними літаками раннього попередження та управління та нашими національними центрами попередження контролю під час навчань.

Військові навчання НАТО в Балтійському морі

Поки ж НАТО проводить військові навчання Baltops-22 в Балтійському морі. Вони стартували 5 червня. Участь в цих навчаннях беруть 16 країн. Окрім 14 члені НАТО, це також Швеція та Фінляндія, які подали заявку на вступ до Альянсу. У них будуть задіяні понад 7000 моряків, льотчиків і морських піхотинців, 75 літаків і 45 кораблів. Триватимуть навчання до 17 червня.

Варто зазначити, що саме Туреччина зараз стоїть на шляху до вступу Фінляндії та Швеції в НАТО. Офіційна Анкара висунула ряд вимог до цих країн, щоб дати згоду на їх приєднання до Альянсу. В першу чергу – шодо підтримки Робочої партії Курдистану, яка в Туреччині вважається терористичною.

Ще одна вимога – зняття санкцій з Туреччини (в першу чергу на постачання зброї), які були накладені на країну Фінляндією та Швецією після того, як Туреччина розпочала військову операцію в Сирії.

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