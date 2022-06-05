Йдеться про щорічну програму Baltops-22, старт якої запланований вже на цих вихідних. Учасниками військово-морських навчань стануть 16 країн з Північноатлантичного Альянсу.

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НАТО проведе військові навчання у Балтійському морі

Навчання пройдуть в акваторії Балтійського моря за участі більше ніж 40 кораблів, 60 літаків та 4000 військових з 18 країн Альянсу. Програма Baltops-22 включає наступні заходи з:

протиповітряної оборони,

протичовнової оборони,

десантних операцій,

заборони доступу на морі,

протимінних операцій.

Військово-морські навчання триватимуть з 5 по 17 червня 2022 року. Серед учасників Бельгія, Болгарія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Польща, Швеція, Туреччина, Велика Британія та США, згідно із сайтом НАТО.

Швеція та Фінляндія приєднаються до Baltops-22 на умовах партнерства з військовим блоком. Військові почнуть навчання у Стокгольмі (Швеція), а закінчать у Німеччині.

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