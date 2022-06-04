Про це розповів прем'єр Канади Джастін Трюдо. Швеція та Фінляндія подали спільну заявку на вступ до НАТО після того, як Росія напала на Україну.

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Парламент Канади підтримав членство Швеції та Фінляндії в НАТО

Трюдо розповів, що канадський парламент висунув на голосування схвалення заявки Швеції та Фінляндії на вступ до НАТО.

Канада рішуче підтримує заявку Швеції та Фінляндії на членство в НАТО. Сьогодні в Палаті громад депутати одноголосно проголосували за їхнє приєднання до Альянсу,

– написав прем'єр Канади.

Зауважте, що за канадським законодавством, для схвалення заявок на вступ до НАТО згода парламенту не потрібна. Цим займається уряд. Проте ця подія свідчить про глобальну підтримку рішення Фінляндії та Швеції канадськими депутатами.

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Коротко про вступ Фінляндії та Швеції до НАТО

Швеція та Фінляндія 17 травня подали спільну заявку на вступ до НАТО. До цього обидві країни не приєднували до Альянсу через настрої місцевого населення. Однак неспровоковане вторгнення Росії в Україну показало багатьом державам, що вони навряд самотужки вистоять, якщо й на них нападуть.

Погодити цю заявку повинні усі 30 країн Альянсу. Проте цього поки не хоче робити Туреччина, позаяк має певні претензії як до Швеції та Фінляндії, так і до інших країн-членів НАТО.

Зокрема, Туреччина не хоче схвалювати заявку Фінляндії та Швеції через те, що вони підтримують Робітничу партію Курдистану та Рух Фетхуллаха Гюлена. Обидві організації турки вважають терористичними.

Також Туреччина вимагає скасувати ембарго на постачання зброї, яке наклали на неї 2019 році після початку бойових дій в Сирії.

Однак президент США Джозеф Байден заявив, що всередині Альянсу все ж вдасться досягти консенсусу.

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