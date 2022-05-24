В офіційній заяві мовиться, що Туреччина, відповідно до принципу колективної безпеки НАТО, очікує конкретних запевнень від Швеції, "яка підтримує терористичні організації". Раніше країна вимагала екстрадиції членів РПК і РФГ, однак досі не отримала позитивної відповіді.

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В управлінні з комунікацій при Апараті президента Туреччини підкреслили, що Туреччина з 2017 року вимагала екстрадиції терористів Робітничої партії Курдистану та Руху Фетхуллаха Гюлена. Проте Швеція досі цього не зробила.

Країна вимагає у шведської влади припинення політичної підтримки РПК та РФГ. Водночас наразі Швеція "приймає на міністерському рівні членів терористичних організацій, з якими бореться Туреччина, і підтримує їхню діяльність всередині країни". Також Туреччина вимагає припинити фінансувати діяльність РПК.

Шведський уряд, який подав заявку на членство в НАТО, оголосив про своє рішення виділити до 2023 року 367 мільйонів доларів на підтримку РПК, що загрожує національній безпеці члена Альянсу Туреччини,

– мовиться у заяві.

Також Швеція надіслала РПК озброєння, зокрема протитанкові та безпілотні літаки. Однак їх захопили під час контртерористичних операцій, які проводила турецька влада.

Окрім цього, у заяві нагадали, що шведський уряд вирішив запровадити ембарго проти Туреччини на постачання зброї. Це трапилося після операції "Джерело миру", яку Туреччина розпочала у 2019 році "для реалізації своїх прав, що випливають з міжнародного права у Східному Середземномор'ї". У заяві також мовиться, що завдяки цій операції країна досягала безпеки своїх кордонів.

"Туреччина очікує підтримки від усіх держав-членів НАТО в її законних правах, заснованих на міжнародному праві, і в боротьбі з тероризмом протягом десятиліть, а також у тому, що практика ембарго суперечить духу альянсу", – мовиться у заяві.

Туреччина очікує, що члени Альянсу та країни-кандидати повинні співпрацювати на високому рівні як в боротьбі з тероризмом, так і в усіх інших сферах. Тому Швеція, яка подала заявку на членство, повинна зробити "принципові кроки та надати конкретні гарантії Туреччині щодо безпеки". Наразі країна очікує конкретних запевнень від шведського уряду, згідно з принципом колективної безпеки НАТО.

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