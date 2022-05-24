В официальном заявлении говорится, что Турция, согласно принципу коллективной безопасности НАТО, ожидает конкретных заверений от Швеции, "поддерживающей террористические организации". Ранее страна требовала экстрадиции членов РПК и РФГ, однако до сих пор не получила утвердительного ответа.

Эрдоган назвал цену и условия вступления в НАТО для Швеции

Турция выдвинула требования Швеции, без выполнения которых не поддержит ее вступление в НАТО

В управлении по коммуникациям при Аппарате президента Турции подчеркнули, что Турция с 2017 года требовала экстрадиции террористов Рабочей партии Курдистана и Движения Фетхуллаха Гюлена. Однако Швеция до сих пор этого не сделала.

Страна требует у шведских властей прекращения политической поддержки РПК и РФГ. В то же время Швеция "принимает на министерском уровне членов террористических организаций, с которыми борется Турция, и поддерживает их деятельность внутри страны". Также Турция требует прекратить финансирование деятельности РПК.

Шведское правительство, подавшее заявку на членство в НАТО, объявило о своем решении выделить к 2023 году 367 миллионов долларов в поддержку РПК, что угрожает национальной безопасности члена Альянса Турции,

– говорится в заявлении.

Также Швеция направила РПК вооружения, в том числе противотанковые и беспилотные самолеты. Однако их захватили во время контртеррористических операций, проводимых турецкими властями.

Кроме этого, в заявлении напомнили, что шведское правительство решило ввести эмбарго против Турции на поставку оружия. Это произошло после операции "Источник мира", которую Турция начала в 2019 году "для реализации своих прав, вытекающих из международного права в Восточном Средиземноморье". В заявлении говорится, что благодаря этой операции страна достигала безопасности своих границ.

"Турция ожидает поддержки от всех государств-членов НАТО в ее законных правах, основанных на международном праве, и в борьбе с терроризмом в течение десятилетий, а также в том, что практика эмбарго противоречит духу альянса", - говорится в заявлении.

Турция ожидает, что члены Североатлантического союза и страны-кандидаты должны сотрудничать на высоком уровне как в борьбе с терроризмом, так и во всех других областях. Поэтому Швеция, подавшая заявку на членство, должна сделать "принципиальные шаги и предоставить конкретные гарантии Турции по безопасности". В настоящее время страна ожидает конкретных заверений от шведского правительства согласно принципу коллективной безопасности НАТО.

К теме – что хочет Эрдоган и почему блокирует вступление финнов и шведов в НАТО