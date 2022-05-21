Зокрема, президент Туреччини Реджеп Ердоган. Він заявив, що його країна не підтримає заявки обидвох країн. Втім, 21 травня Ердоган назвав дві умови, які можуть змінити його рішення щодо вступу до НАТО для Швеції. Їх він оголосив під час телефонної розмови з прем'єр-міністром Швеції Магдаленою Андерссон.

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Ердоган назвав ціну та умови вступу до НАТО для Швеції

Так, голова турецької держави закликав Швецію переглянути своє ставлення до терористичних організацій.

Також заявив, що ембарго на експорт зброї, накладене на Туреччину після її вторгнення в Сирію в 2019 році, має бути знято. Тільки тоді Ердоган, ймовірно, не перешкоджатиме Швеції у вступі до НАТО.

При цьому Андерссон сказала, що вона цінує цей заклик і, що Швеція сподівається зміцнити двосторонні відносини з Туреччиною.

Я наголосила, що Швеція вітає можливість співпраці в боротьбі з міжнародним тероризмом, і підкреслила, що Швеція чітко підтримує боротьбу з тероризмом і внесення РПК до списку терористів,

– додала вона в заяві.