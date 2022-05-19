Ердоган назвав Швецію – "країною терору"

Відповідну заяву Ердоган зробив 19 травня під час зустрічі з молоддю. Президент Туреччини заявив, що Анкара скаже "ні" вступу Фінляндії та Швеції до Альянсу.

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Під час свого виступу турецький лідер заявив, що Швеція та Фінляндія "розміщують" у своїх країнах терористів. Також Ердоган сказав, що Швеція "гніздо тероризму".

Це ті, хто розміщує осередки терористів у своїх країнах. Ми скажемо ні вступу Фінляндії та Швеції в НАТО. Швеція – справжнє гніздо тероризму,

– заявив він.

Президент Туреччини наголосив, що НАТО – це організація безпеки. Через це Туреччина не може змиритися з присутністю в Альянсі Швеції та Фінляндії, яких він назвав терористичними організаціями.

"Швеція – країна терору. Якщо країна каже "ні", вона не може вступити в НАТО", – резюмував він.

Туреччина блокує вступ Швеції та Фінляндії до НАТО

Швеція і Фінляндія на тлі російської агресії в Україні вирішили вступити до НАТО. 18 травня обидві країни офіційно подали заявку на вступ до Альянсу. Експерти вважають, що скандинавські країни можуть отримати членство вже на наступному саміті НАТО, який відбудеться влітку в Мадриді.

Однак несподівано президент Туреччини заявив, що Анкара проти приєднання Швеції та Фінляндії до НАТО. Згодом радник Ердогана Ібрагім Калін детальніше пояснив позицію Туреччини. Він заявив, що Туреччина не планує блокувати процес, але закликає владнати певні проблеми та розбіжності.

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Після цього Ердоган зробив декілька критичних заяв. Зокрема, він сказав, що не може підтримали членство Швеції на Фінляндії у НАТО через те, що вони вводять санкції проти Туреччини.

У ЗМІ з'явилася інформація, що Туреччина може не блокувати розширення НАТО, якщо виконають її вимоги. Серед них:

оголошення Швецією та Фінляндією Робочої партії Курдистану та її дочірніх організацій – терористичними;

скасування ембарго на постачання зброї до Туреччини

нові літаки та зняття санкцій через російську зброю.

Після того, як Швеція і Фінляндія подали заявки, 18 травня зустрілися посли Альянсу, щоб розпочати переговори. Проте Туреччина заблокувала процес.

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