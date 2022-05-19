Соответствующее заявление Эрдоган сделал 19 мая в ходе встречи с молодежью. Президент Турции заявил, что Анкара скажет "нет" вступлению Финляндии и Швеции в Альянс.

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Во время своего выступления турецкий лидер заявил, что Швеция и Финляндия "размещают" в своих странах террористов. Также Эрдоган сказал, что Швеция "гнездо терроризма".

Это те, кто размещает ячейки террористов в своих странах. Мы скажем нет вступлению Финляндии и Швеции в НАТО. Швеция – настоящее гнездо терроризма,

– заявил он.

Президент Турции подчеркнул, что НАТО – это организация безопасности. Поэтому Турция не может смириться с присутствием в Альянсе Швеции и Финляндии, которых он назвал террористическими организациями.

"Швеция – страна террора. Если страна говорит "нет", она не может вступить в НАТО", – резюмировал он.