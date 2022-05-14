Швеция и Финляндия активно работают над тем, чтобы подать заявки на вступление в НАТО. Они поняли, чтобы соседство с российскими оккупантами без соответствующих гарантий безопасности очень рискованно.

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Позиция Турции

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что шансы вступления Швеции и Финляндии в НАТО не так уж высоки. По его словам, северные страны являются гостевым домом для террористических организаций. В частности, он имел в виду членов Рабочей партии Курдистана, которым Швеция и Финляндия предоставили убежище.

Также Эрдоган добавил, что Турция уже "совершила ошибку", когда разрешила присоединение к Альянсу Греции, и в этот раз будет более осмотрительной.

Представителей Швеции и Финляндии такие заявления турецкого лидера как минимум удивили. На личной встрече он уверял их в поддержке, поэтому смена риторики стала для них сюрпризом.

Советник Эрдогана Ибрагим Калин решил подробнее объяснить позицию Турции. Он заявил, что ни в коем случае речь не идет о блокировании процесса, Эрдоган скорее призывает решить определенные проблемы и разногласия.

Турция не "закрывает двери" для Швеции и Финляндии в НАТО. Но вместе с тем для Турции это вопрос национальной безопасности, ведь в северных странах большое присутствие террористических организаций,

– сказал Калин.

Особо проблемной зоной советник Эрдогана назвал столицу Швеции Стокгольм.

Война России против Украины: последние события

Украина делает все возможное, чтобы спасти защитников Мариуполя, которые героически держат оборону на "Азовстали". К процессу присоединилось международное сообщество, а главный раввин Украины Моше Реувен Асман обратился за помощью в Израиль.

Министры "большой семерки" заявили, что никогда не признают изменение границ Украины. Также они пообещали поддерживать украинскую армию и загонять россиян в еще более глубокую изоляцию.

Моральное состояние российской армии неуклонно падает. Солдаты армии оккупантов мечтают о том, чтобы вернуться домой живыми и написать рапорт об уходе.

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