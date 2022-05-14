Кроме того, страны согласились усиливать экономическую и политическую изоляцию России. Общее заявление опубликовали высокопоставленные дипломаты Великобритании, Канады, Германии, Франции, Италии, Японии, США и Европейского Союза.
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Страны G7 поддерживают Украину
Они – непоколебимы в солидарности с Украиной, когда наше государство защищается против неоправданной и незаконной захватнической войны России, в которой участвует Беларусь.
Мы стремимся помогать Украине, демократии поддерживать суверенитет и территориальную целостность, защищать себя и противостоять будущим нападениям, выбрать собственное будущее и процветать.
– говорится в заявлении.
Государства подтвердили, что Украина имеет право на самооборону – согласно Уставу Организации Объединенных Наций.
Они заметили, что захватчики пытаются перекроить границы. Однако это нарушает наш суверенитет и территориальную целостность.
"Мы будем продолжать помогать"
Страны уверены, что обязаны сейчас поддерживать наше государство, в том числе и в восстановлении. "Большая семерка" призвала объединить усилия для помощи Украине.
"Мы будем продолжать нашу постоянную военную и оборонную помощь Украине, пока это необходимо", – говорится в заявлении.
Чего требуют G7
Более того, G7 требуют от России закончить войну и прекратить трагические страдания и потери жизни. Кроме этого, призывают Беларусь прекратить разрешать агрессию России, соблюдая международные обязательства.
Государство-оккупанта призвали прекратить военную агрессию – остановить огонь и немедленно и безоговорочно отозвать свои войска со всей территории Украины в ее международно признанных границах.
Мы никогда не признаем границы, которые Россия пыталась изменить с помощью военной агрессии, и будем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины,
– подчеркнули страны.
Также они осудили угрозы России применить химическое, биологическое или ядерное оружие: "Повторяем, что любое использование такого оружия будет иметь тяжелые последствия".
Какая позиция G7 по поводу войны в Украине
- Страны G7 поддерживают Украину в борьбе с Россией. Государства намерены предоставить 30 миллиардов евро финансовой поддержки. Этот вопрос, вероятно, будет рассмотрен уже на следующей неделе.
- В "Большой семерке" обязались постепенно прекратить или запретить импорт российской нефти и сильно ударить по экономике страны-оккупанта.
- Послы G7 продолжают работать над экономическим восстановлением Украины.
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