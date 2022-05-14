Окрім цього, країни погодились посилювати економічну і політичну ізоляцію Росії. Спільну заяву опублікували високопоставлені дипломати Великої Британії, Канади, Німеччини, Франції, Італії, Японії, США та Європейського Союзу.

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Країни G7 підтримують Україну

Вони – непохитні в солідарності з Україною, коли наша держава захищається проти невиправданої та незаконної загарбницької війни Росії, в якій бере участь Білорусь.

Ми прагнемо допомагати Україні, демократії підтримувати суверенітет і територіальну цілісність, захищати себе та протистояти майбутнім нападам, обрати власне майбутнє та процвітати,

– мовиться в заяві.

Держави підтвердили, що Україна має право на самооборону – відповідно до Статуту Організації Об'єднаних Націй.

Вони зауважили, що загарбники намагаються силою перекроїти кордони. Однак це порушує суверенітет і територіальну цілісність.

"Ми продовжуватимемо допомагати"

Країни впевнені, що зобов'язані зараз підтримувати нашу державу, зокрема й у відбудові. "Велика сімка" закликала об'єднати зусилля задля допомоги Україні.

"Ми продовжуватимемо нашу постійну військову та оборонну допомогу Україні, доки буде це необхідно", – мовиться в заяві.

Що вимагають G7

Ба більше, G7 вимагають від Росії закінчити війну та припинити трагічні страждання і втрати життя. Окрім цього, закликають Білорусь припинити дозволяти агресію Росії, а натомість дотримуватися міжнародних зобов'язань.

Державу-окупантку закликали припинити військову агресію – зупинити вогонь та негайно і беззастережно відкликати свої війська з усієї території України в її міжнародно визнаних кордонах.

Ми ніколи не визнаємо кордони, які Росія намагалася змінити за допомогою військової агресії, і підтримуватимемо суверенітет та територіальну цілісність України,

– наголосили країни.

Також вони засудили погрози Росії застосувати хімічну, біологічну чи ядерну зброю: "Повторюємо, що будь-яке використання такої зброї матиме тяжкі наслідки".

Яка позиція G7 щодо війни в Україні

Країни G7 підтримують Україну в боротьбі з Росією. Держави мають намір надати 30 мільярдів євро фінансової підтримки. Це питання, ймовірно, розглянуть вже наступного тижня.

У "Великій сімці" зобов'язалися поступово припинити або заборонити імпорт російської нафти і сильно вдарити по економіці країни-окупантки.

Посли G7 продовжують працювати над економічним відновленням України.

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