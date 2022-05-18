Фінляндія та Швеція 18 травня подали свої заявки щодо вступу до НАТО. Цього ж дня посли Альянсу зустрілися, щоб розпочати переговори про вступ скандинавських країн до організації, але Туреччина, яка є членом НАТО з 1952 року, зупинила процес.

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Це викликає сумніви, що НАТО зможе схвалити перший етап заявок Фінляндії та Швеції впродовж кількох тижнів, як раніше обіцяв генсекретар організації Єнс Столтенберг.

Туреччина пояснила свою позицію

Офіційний представник Туреччини підтвердив виданню, що Анкара загальмувала процес. При цьому він наголосив, що Анкара не відкидає перспективи приєднання Швеції та Фінляндії до НАТО.

Ми не говоримо, що вони не можуть бути членами НАТО. Просто нам потрібно бути на одній хвилі, на одній хвилі щодо загрози, з якою ми стикаємося. Ми хочемо досягти угоди... Чим раніше ми зможемо дійти згоди, тим раніше можна буде розпочати обговорення членства,

– заявив чиновник.

У НАТО відмовилися від коментарів й повторили лише слова Столтенберга про те, що "необхідно враховувати інтереси безпеки всіх союзників". Альянс хоче опрацювати всі питання, щоб швидко вирішити конфлікт.

Заява президента Туреччини

Під час свого виступу в парламенті президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган розкритикував західних союзників за нездатність поважати "чутливість" Анкари до тероризму та звинуватив Швецію та Фінляндію у відмові екстрадувати 30 людей, яких Туреччина звинувачує в тероризмі.

Ми запросили 30 терористів. Вони сказали: "ми їх не даємо". Ви не здасте терористів, але ви хочете вступити до НАТО? Ми не можемо сказати "так" організації безпеки, яка позбавлена ​​безпеки,

– заявив Ердоган.

Він також додав, що члени НАТО повинні "розуміти, поважати й підтримувати" чутливість Туреччини у цьому питання, але додав, що жоден з союзників "не виявив тієї поваги, якої ми чекали".

Зауважимо, що напередодні журналіст європейської "Радіо Свобода" також повідомляв про відсутність "зеленого світла" для початку переговорів про вступ до НАТО Швеції та Фінляндії.

Вступ Швеції та Фінляндії до НАТО: коротко про головне

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Фінляндія та Швеція майже одночасно вирішили відмовитися від нейтралітету та подати заявки на членство в НАТО.

Норвегія, Данія та Ісландія вже навіть пообіцяли захищати Швецію та Фінляндію, якщо на них хтось нападе.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що серед членів НАТО підтримка вступу Фінляндії та Швеції майже одностайна.

Наразі проти приєднання фінів та шведів до НАТО лише президент Реджеп Ердоган. Загалом Туреччина має до Швеції та Фінляндії низку конкретних вимог. Якщо кандидати на вступ їх виконають, він дасть їм зелене світло.

18 травня Фінляндія та Швеція офіційно подали заявки на вступ до НАТО. Але, вочевидь, Анкара блокує переговорний процес Альянсу з цього питання.

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