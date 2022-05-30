Тому наразі невідомо, чи зможуть ці дві держави приєднатися до Альянсу найближчим часом. Зустріч про яку мовиться відбулася 27 травня.

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Натякнули, що Туреччина не хочу поспішати

Президент поспілкувався щодо цього із журналістами турецького інформаційної агенції у своєму літаку. Він тоді летів із Азербайджану.

На жаль, переговори нашої делегації з Фінляндією та Швецією були не на бажаному рівні,

– сказав Ердоган.

Також коментував переговори прессекретар глави Туреччини Ібрагім Калін. Він заявив, що Туреччина "не знаходиться під тиском часу", щоб поспішати розв'язувати це питання.

Зверніть увагу! Ці дві країни подали заявки на членство в НАТО 18 травня. Проте їхні представники запевняють, що задумалися над цим одразу після початку вторгнення Росії в Україну.

Чому Туреччина проти вступу цих країн

Спершу в НАТО запевняли, що Швеція та Фінляндія зможуть дуже швидко до них приєднатися. Проте згодом все виявилося вкрай проблемним питанням. Адже Туреччина має певний конфлікт із цими скандинавськими державами.

Найкритичнішою точкою у їхній взаємодії є те, що обидві із країн-кандидаток на вступ раніше заявляли про підтримку Робочої партії Курдистану. Туреччина ж вважає її терористичною. Курди тривалий час борються за створення своєї автономії, зокрема, на частині турецької території.

Вони навіть накладали санкції

Остаточно їхні стосунки зіпсувалися вторгнення Туреччини в Сирію у 2019 році. Країна почала воєнні дії, які спрямовані на представників сирійського відділення Робочої партії Курдистану. Швеція та Фінляндія разом із кількома іншими членами ЄС це різко засудили.

Вони невдовзі оголосили, що вводять ембарго на постачання зброї до Туреччини. Слід зауважити, що навіть до ухвалення такого рішення торгівля зброєю між Туреччиною та Швецією з Фінляндією не була надто великою. Проте цей дипломатичний жест дав змогу тепер заявити, що схожі обмеження "суперечать духу Альянсу".

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