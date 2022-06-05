Речь идет о ежегодной программе Baltops-22 , старт которой запланирован уже в эти выходные. Участниками военно-морских учений станут 16 стран из Североатлантического Альянса.

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НАТО проведет военные учения в Балтийском море

Обучение пройдет в акватории Балтийского моря с участием более чем 40 кораблей, 60 самолетов и 4000 военных из 18 стран Североатлантического союза. Программа Baltops-22 включает следующие мероприятия с:

противовоздушной обороны,

противолодочной обороны,

десантных операций,

запрета доступа на море,

противоминных операций.

Военно-морские учения будут продолжаться с 5 по 17 июня 2022 года. Среди участников Бельгия, Болгария, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Швеция, Турция, Великобритания и США, согласно сайтом НАТО.

Швеция и Финляндия присоединятся к Baltops-22 на условиях партнерства с военным блоком. Военные начнут обучение в Стокгольме (Швеция), а закончат в Германии.

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