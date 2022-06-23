Так, премьер-министр Португалии Антониу Кошта в преддверии положительного решения Европейского совета заявил, что евроинтеграция Украины может привести к развалу ЕС , а не его укреплению. Кроме того, политик предположил, что путь в Евросоюз может "стать ловушкой" непосредственно для нашего государства, если будут приняты "непоследовательные решения".

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Португальский премьер с оговоркой относится к евроинтеграции Украины

Отмечается, что свое предупреждение о евроинтеграции нашего государства Антониу Кошта заявил во время дебатов в португальском парламенте перед тем , как Европейский совет объявил положительное решение о предоставлении нам статуса кандидата.

Тему Украины поднял португальский депутат от партии Livre Руи Тавареш. Он раскритиковал план правительства Португалии по модели развития его страны, учитывая перспективу расширения границ Европейского Союза, в частности возможного полноценного членства Украины.

Премьер-министр ответил Таварешу, что Португалия с самого начала дискуссий принимает все вероятные присоединения к ЕС серьезно и не создает ошибочных ожиданий. Впрочем, этот вопрос касается прежде всего институций и архитектуры всего Евросоюза.

Для того чтобы быть серьезным и последовательным, ЕС необходима новая институциональная и бюджетная архитектура под страхом того, что эта интеграция может стать не укреплением Евросоюза, а его развалом, не поддержкой Украины, а ловушкой для Украины,

– заявил Кошта.

Вместе с тем португальский премьер добавил, что, учитывая "почти единодушную" поддержку всех политических сил, Португалия будет следовать положительному решению Европейской комиссии по предоставлению Украине и Молдове статусов кандидатов на членство в Европейском Союзе.

Напомним, что 23 июня Европарламент поддержал предоставление статусов кандидатов на членство в ЕС Украине и Молдове. Окончательное решение на саммите Европейского совета обсуждалось с осложнениями – Австрия и Словения выступали за то, чтобы сначала предоставить статус кандидата в Боснию и Герцеговину. Впрочем, уже вскоре стало известно, что, несмотря на споры, Украина получила статус кандидата на членство в Евросоюзе .

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