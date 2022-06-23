Об этом сообщил редактор радио "Свободная Европа" и издание "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Юзвяк на своей странице в твиттере. Кроме того, прокомментировал ситуацию с обсуждениями украинский политолог Дмитрий Шеренговский.

Почти кандидаты: когда Украина сможет стать полноправным членом Евросоюза

В чем проблема

Рикард Юзвяк написал, что переговоры по предоставлению статусов кандидатов для Украины и Молдовы осложнились тем, что некоторые страны-члены высказываются, что, прежде всего, хотят предоставить кандидатство несколько другому государству в Европе.

Переговоры о предоставлении статусов кандидатов Украине и Молдове в Европейском совете оказались несколько сложнее. Некоторые страны хотят предоставить статус кандидата для Боснии и Герцеговины,

– заметил журналист.