На акцию вышло около полусотни человек с украинскими флагами. Также принесли несколько грузинских флагов.

Важно Уверен, что сегодня мы предоставим статус кандидата Украине и Молдове – Мишель

Участники акции мирно скандируют "Ukraine is Europe" (Украина – это Европа). Вокруг здания стоит граница полиции.

В Министерстве иностранных дел уверены, что Европа поддерживает интеграционные устремления Украины. Только за последний месяц акции в поддержку кандидатства прошли во многих европейских государствах.

Акции поддержки европейских стремлений Украины:

Украина должна получить статус кандидата

Сегодня, 23 июня, начинается саммит Совета ЕС, на котором должны быть одобрены историческое решение – Украине могут предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз. Также на форуме будут рассмотрены заявки Молдовы и Грузии.

В преддверии саммита в Брюсселе президент Владимир Зеленский провел телефонные разговоры с лидерами стран Европы. Он пообщался с 11 главами государств и правительств для обеспечения максимальной поддержки для Украины.

Глава Европейского совета Шарль Мишель убежден, что Украина получит этот статус. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен тоже выразила поддержку перед саммитом.

Путь Украины в ЕС

Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС в феврале после полномасштабного вторжения России. Государство за несколько месяцев заполнило обе части опросника, необходимого для вступления. Уже 17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить нам кандидатство в Евросоюз.

Отметим, что государство уже имплементировало 70% норм, которые необходимы ЕС. Однако есть еще 7 требований, которые нужно выполнить Киеву. Они касаются судебной реформы, борьбы с коррупцией и отмыванием денег, осуществления антиолигархического закона, согласования аудиовизуального законодательства с европейским, а также внедрения закона о нацменьшинствах.

После получения статуса кандидата Украина должна выполнить эти требования для полноценного вступления в ЕС.

Детальнее – 7 условий для вступления Украины в ЕС: видео