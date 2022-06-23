На акцію вийшло близько пів сотні людей з українськими прапорами. Також принесли кілька грузинських стягів.

Важливо Упевнений, що сьогодні ми надамо статус кандидата Україні та Молдові, – Мішель

Учасники акції мирно скандують "Ukraine is Europe" (Україна – це Європа). Довкола будівлі стоїть кордон поліції.

У Міністерстві закордонних справ впевнені, що Європа підтримує інтеграційні прагнення України. Лише за останній місяць акції на підтримку кандидатства пройшли у багатьох європейських державах.

Акції підтримки європейських прагнень України:

Україна має отримати статус кандидата

Сьогодні, 23 червня, розпочинається саміт Ради ЄС, на якому мають схвалити історичне рішення – Україні можуть надати статус кандидата на вступ в Євросоюз. Також на форумі розглянуть заявки Молдови та Грузії.

Напередодні саміту у Брюсселі президент Володимир Зеленський провів телефонні розмови з лідерами країн Європи. Він поспілкувався з 11 главами держав і урядів, щоб забезпечити максимальну підтримку для України.

Голова Європейської ради Шарль Мішель переконаний, що Україна отримає цей статус. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн теж висловила підтримку перед самітом.

Шлях України до ЄС

Зеленський підписав заявку на вступ України в ЄС у лютому, після повномасштабного вторгнення Росії. Держава за кіька місяців заповнила обидві частини опитувальника, який необхідний для вступу. Вже 17 червня Єврокомісія рекомендувала надати нам кандидатство в Євросоюз.

Зауважмо, держава вже імплементувала 70% норм, які необхідні ЄС. Проте є ще 7 вимог, які необхідно виконати Києву. Вони стосуються судової реформи, боротьби з корупцією та відмиванням грошей, втілення антиолігархічного закону, узгодження аудіовізуального законодавства з європейським, а також впровадження закону про нацменшини.

Детальніше – 7 умов для вступу України до ЄС: відео