Про це повідомив, зокрема, редактор радіо "Вільна Європа" та видання "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Юзвяк на своїй сторінці у твітері. Крім того, прокоментував ситуацію з обговореннями український політолог Дмитро Шеренговський.

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У чому проблема

Рікард Юзвяк написав, що переговори щодо надання статусів кандидатів для України та Молдови ускладнилися тим, що деякі країни-члени висловлюються, що передусім хочуть надати кандидатство дещо іншій державі в Європі.

Переговори про надання статусів кандидатів Україні і Молдові в Європейській раді виявились дещо складнішими. Деякі країни хочуть надати статус кандидата спершу для Боснії і Герцеговини,

– зауважив журналіст.