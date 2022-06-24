Документ был опубликован на сайте Европейского Совета примерно в 10 часов вечера. Там была информация, озвученная на заседании.
А говорили "ты сумасшедший, этого не будет", - Кулеба вспомнил трудности борьбы за кандидатство в ЕС
Когда Украина сможет вступить в ЕС
В заключении указали, что Совет признает европейскую перспективу Украины, Республики Молдова и Грузии. Кроме того, выразили уверенность в том, что будущее трех стран и их граждан лежит в Европейском Союзе.
Прогресс каждой страны на пути в Европейский Союз будет зависеть от ее собственных заслуг в выполнении Копенгагенских критериев, принимая во внимание способность ЕС поглощать новых членов.
– подчеркнули в тексте решения.
Там пояснили, что в дальнейшем Еврокомиссия будет следить за выполнением условий, предусмотренных заявками на членство. Когда все эти условия будут полностью выполнены, Совет примет решение о дальнейших шагах. То есть, могут решить предоставить Украине возможность стать полноценным членом ЕС.
Какие условия вступления в Евросоюз
Для того чтобы Украина присоединилась, ей нужно реализовать ряд реформ, которые касаются как экономического развития, так и укрепления верховенства права.
Что является основными шагами, которые необходимы:
- реформа Конституционного суда;
- продолжение судебной реформы;
- борьба с отмыванием денежных средств;
- воплощение антиолигархического закона;
- борьба с коррупцией, включая назначение руководителя САП;
- согласование аудиовизуального законодательства с европейским;
- изменение законодательства о нацменьшинствах.
Что дает кандидатство в ЕС
22 июня вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина рассказала, что прежде всего это событие является очень важным политическим сигналом.
Однако тоже есть и очень большие возможности для экономического развития. Ведь теперь Украина сможет пользоваться средствами фондов ЕС для построения устойчивой конкурентной экономики и после военного восстановления.
На сегодняшний день говорится фактически о сотнях миллиардов Евро, которые станут нам доступными после получения этого статуса,
– сказала вице-премьер.
В этом отношении с определенным страхом 23 июня высказался премьер Португалии Антониу Кошта. Он подчеркнул, что ЕС необходима новая институционная и бюджетная архитектура . "Эта интеграция может стать не укреплением Евросоюза, а его развалом, не поддержкой Украины, а ловушкой для Украины", – заявил политик. Однако важно, что впоследствии он все же поддержал предоставление статуса кандидата нашему государству и Молдове.