Как известно, визит фон дер Ляен анонсировали еще раньше. В Киеве она должна встретиться с президентом Владимиром Зеленским.
Важно Еврокомиссия предложила Украине еще 5 миллиардов евро помощи
"В Киеве. Это мой третий визит с начала войны россии. Так много изменилось. Украина теперь кандидат в ЕС", – написала Урсула фон дер Ляйен.
Известно, что президент Еврокомиссии должен обсудить с Зеленским введение Украины в зону бесплатного европейского роуминга. Ранее Урсула фон дер Ляйен сказала, что Еврокомиссия позволит Украине максимально использовать ее потенциал.
Опираясь на успех путей солидарности для обеспечения бесперебойного доступа к единому рынку. Вводим Украину в нашу европейскую зону бесплатного роуминга,
– подчеркнула ранее Урсула.