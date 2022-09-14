Це прецедент для Європарламенту – вперше на оголошення доповіді запрошують іноземного гостя. Тому для Зеленської це честь представляти Україну.

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Зеленська побувала в Європарламенті

Напередодні перша леді України розмовляла з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Зеленська подякувала їй за особисте лідерство в наданні Україні статусу кандидата на членство в ЄС.

Вона підтримала цей крок, а він підтримав нас, українців. Бо це дуже важливо – в час випробувань мати бачення майбутнього та перспективи, що надихають,

– зазначила дружина українського президента.

Також Зеленська та Урсула фон дер Ляєн обговорили безліч інших питань: потреби українців за кордоном і на батьківщині, лікування в інших країнах наших цивільних громадян і військовослужбовців, допомогу в протезуванні для тих, хто його потребує, психологічну реабілітацію для всіх українців, освіту та її доступність для нашої молоді.

До речі, Урсула фон дер Ляєн оголосила про рішення Європейської комісії виділити 100 мільйонів євро для відбудови 74 українських шкіл. Ці заклади мають бути відбудовані до початку зими. Для кожної школи підготовлено конкретний план.

"Україна має перемогти, і ми робитимемо все для цього. Ця перемога – не просто перемога України над Росією у війні, це питання виживання та майбутнього демократії. Ми будемо на вашому боці до кінця, скільки б це не тривало", – заявила Урсула фон дер Ляєн.

Зеленська наголосила, що українська влада виконує рекомендації Європейської комісії, необхідні для переходу до переговорного процесу про набуття нашою державою членства в ЄС.

Війна росії спрямована також на те, щоб перешкодити євроінтеграційним процесам України. Проте ці намагання росії зазнали повного фіаско. Хочу запевнити, що влада України налаштована докласти всіх зусиль, щоб шлях нашої держави до повноправного членства в ЄС був швидким. Україна готова виконати всю необхідну роботу задля наближення початку переговорів,

– запевнила перша леді.

Олена Зеленська в Європарламенті / фото телеграм Олени Зеленської

Важливо! Олена Зеленська періодично зідзвонюється з першими леді різних країн та очільницями урядів. Нещодавно вона обговорила реабілітацію військових та вимушених переселенців з дружинами лідерів Бельгії, Австрії та інших країн.

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