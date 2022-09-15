Глава держави зустрів іноземну політикиню у Маріїнському палаці. Про це повідомляє 24 канал.

До теми Урсула фон дер Ляєн прибула до Києва

Урсула фон дер Ляєн потисла Зеленському руку й щиро сказала, що дуже рада його побачити. Вона також запитала у президента, як він. На фото з зустрічі помітно, що президентка Єврокомісії справді щаслива бути в Україні й підтримувати нашу державу.

Урсула фон дер Ляєн зустрілася з Зеленським / Фото Офісу Президента

Зеленський нагородив президентку Єврокомісії

Глава держави відзначив Урсулу фон дер Ляєн орденом Ярослава Мудрого I ступеня. Політикиня подякувала та наголосила, що приймає орден від імені всіх громадян Євросоюзу. Адже ця нагорода – символ міцного зв'язку з Україною.

У Маріїнському палаці європейську чиновницю пригостили кавунами, які привезли з уже звільненої території Херсонської області.

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Чому фон дер Ляєн приїхала в Україну

Це вже третій візит глави Єврокомісії до України з початку повномасштабної війни. Повідомляли, що фон дер Ляєн обговорить із Зеленським введення України до зони безкоштовного європейського роумінгу. Наразі деталі перемовин політиків невідомі.

Зверніть увагу! 7 вересня Єврокомісія запропонувала виділити Україні ще 5 мільярдів євро макрофінансової допомоги. Тепер цю пропозицію мають схвалити Єврорада та Європарламент.

Зеленський зустрівся з Урсулою фон дер Ляєн: відео