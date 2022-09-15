Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн 15 вересня була у Києві з робочим візитом. Це був її третій візит в Україну з початку повномасштабного вторгнення росії.

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Символ міцного зв'язку України та ЄС

Зеленський відзначив фон дер Ляєн орденом Ярослава Мудрого. Вона сказала, що це велика честь для неї і назвала символом міцного зв'язку з Україною.

Зауважимо, що орден князя Ярослава Мудрого – це державна нагорода України, яку присуджують за видатні заслуги в галузі держбудівництва, розвитку економіки, науки, культури, освіти, охорони здоров'я, а також за зміцнення авторитету України на міжнародній арені та за визначну громадську діяльність.

Чому фон дер Ляйєн приїхала у Київ

Візит фон дер Ляєн анонсували ще раніше. Президентка Єврокомісії мала обговорити із Зеленським введення України до зони безкоштовного європейського роумінгу. Раніше Урсула фон дер Ляєн сказала, що Єврокомісія дасть змогу Україні максимально використати її потенціал.

У липні у Європі продовжили безкоштовний роумінг для українців, однак це є виключенням, яке може припинити діяти в будь-який час. Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що Україна планує незабаром приєднатися до роумінгового простору ЄС.

Наразі близько 70 європейських операторів надають українцям безоплатний роумінг. З нашого боку заяву підтримують Київстар, Vodafone та lifecell.

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