Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 15 сентября была в Киеве с рабочим визитом. Это был третий визит в Украину с начала полномасштабного вторжения россии.
Важно Еврокомиссия предложила Украине еще 5 миллиардов евро помощи
Символ крепкой связи Украины и ЕС
Зеленский отметил фон дер Ляйен орденом Ярослава Мудрого. Она сказала, что это большая честь для нее и назвала символом крепкой связи с Украиной.
Отметим, что орден князя Ярослава Мудрого – это государственная награда Украины, присуждаемая за выдающиеся заслуги в области госстроительства, развития экономики, науки, культуры, образования, здравоохранения, а также за укрепление авторитета Украины на международной арене и за выдающуюся общественную деятельность.
Почему фон дер Ляйен приехала в Киев
- Визит фон дер Ляйен был анонсирован еще раньше. Президент Еврокомиссии должна была обсудить с Зеленским введение Украины в зону бесплатного европейского роуминга. Ранее Урсула фон дер Ляйен сказала, что Еврокомиссия позволит Украине максимально использовать ее потенциал.
- В июле в Европе продолжили бесплатный роуминг для украинцев, однако это исключение, которое может прекратить действовать в любое время. Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что Украина планирует в скором времени присоединиться к роуминговому пространству ЕС.
- В настоящее время около 70 европейских операторов предоставляют украинцам бесплатный роуминг. С нашей стороны, заявление поддерживают Киевстар, Vodafone и lifecell.