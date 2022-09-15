Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 15 сентября была в Киеве с рабочим визитом. Это был третий визит в Украину с начала полномасштабного вторжения россии.

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Символ крепкой связи Украины и ЕС

Зеленский отметил фон дер Ляйен орденом Ярослава Мудрого. Она сказала, что это большая честь для нее и назвала символом крепкой связи с Украиной.

Отметим, что орден князя Ярослава Мудрого – это государственная награда Украины, присуждаемая за выдающиеся заслуги в области госстроительства, развития экономики, науки, культуры, образования, здравоохранения, а также за укрепление авторитета Украины на международной арене и за выдающуюся общественную деятельность.

Почему фон дер Ляйен приехала в Киев

Визит фон дер Ляйен был анонсирован еще раньше. Президент Еврокомиссии должна была обсудить с Зеленским введение Украины в зону бесплатного европейского роуминга. Ранее Урсула фон дер Ляйен сказала, что Еврокомиссия позволит Украине максимально использовать ее потенциал.

В июле в Европе продолжили бесплатный роуминг для украинцев, однако это исключение, которое может прекратить действовать в любое время. Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что Украина планирует в скором времени присоединиться к роуминговому пространству ЕС.

В настоящее время около 70 европейских операторов предоставляют украинцам бесплатный роуминг. С нашей стороны, заявление поддерживают Киевстар, Vodafone и lifecell.

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