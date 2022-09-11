Разговор госсекретаря США и президента Еврокомиссии состоялся 10 сентября. Подробности рассказал Блинкен.

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Общался с Урсулой фон дер Ляйен сегодня, чтобы продолжить нашу тесную координацию по поддержке Украины и продвижению европейской энергетической безопасности. Благодарны за наше жизненно важное партнерство между США и ЕС,

– подчеркнул политик.

Глава Минфина США просит об оперативной финпомощи для Украины

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила о необходимости оказать Украине оперативную финансовую помощь. Об этом она сказала после онлайн-разговора с украинским премьером Денисом Шмыгалем.

Политик призвала создать широкую коалицию партнеров, чтобы помочь Украине в восстановлении и возрождении после российского вторжения. Также она считает, что следует уделить особое внимание краткосрочным высокоэффективным проектам.

Блинкен побывал в Киеве

Госсек США 8 сентября прибыл в Украину с необъявленным визитом. В Киеве он встретился с президентом Владимиром Зеленским и сотрудниками американского посольства. Сам политик говорил, что президент США Джо Байден считал эту поездку очень важной на фоне контрнаступления ВСУ.

Блинкен в Киеве рассказал о выделении Украине военной помощи в 675 миллионов долларов. В то же время Зеленский, в разговоре с иностранным чиновником, отметил важность признать россию государством-террористом.

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