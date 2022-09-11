Розмова держсекретаря США та президентки Єврокомісії відбулася 10 вересня. Деталі розповів Блінкен.

До теми До кінця року плануємо виконати 7 умов на шляху до ЄС, – Шмигаль зустрівся з фон дер Ляєн

Спілкувався з Урсулою фон дер Ляєн сьогодні, щоб продовжити нашу тісну координацію щодо підтримки України та просування європейської енергетичної безпеки. Вдячні за наше життєво важливе партнерство між США та ЄС,

– наголосив політик.

Глава Мінфіну США просить про оперативну фіндопомогу для України

Міністерка фінансів США Джанет Йеллен заявила про необхідність надати Україні оперативну фінансову допомогу. Про це вона сказала після онлайн-розмови з українським прем'єром Денисом Шмигалем.

Політикиня закликала створити широку коаліцію партнерів, щоб допомоги Україні у відновленні та відродженні після російського вторгнення. Також вона вважає, що слід приділити особливу увагу короткостроковим високоефективним проєктам.

Блінкен побував у Києві

Держсек США 8 вересня прибув в Україну з неоголошеним візитом. У Києві він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та працівники американського посольства. Сам політки казав, що президент США Джо Байден вважав цю поїздку дуже важливою на тлі контрнаступу ЗСУ.

Блінкен у Києві розповів про виділення Україні військової допомоги на 675 мільйонів доларів. Водночас Зеленський, у розмові з іноземним чиновником, наголосив на важливості визнати росію державою-терористкою.

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