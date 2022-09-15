Глава государства встретил иностранного политика в Мариинском дворце. Об этом сообщает 24 канал.
К теме Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев
Урсула фон дер Ляйен пожала Зеленскому руку и искренне сказала, что очень рада его увидеть. Она также спросила президента, как он. На фото со встречи заметно, что президент Еврокомиссии действительно счастлива быть в Украине и поддерживать наше государство.
Урсула фон дер Ляйен встретилась с Зеленским / Фото Офиса Президента
Зеленский наградил президента Еврокомиссии
Глава государства отметил Урсулу фон дер Ляйен орденом Ярослава Мудрого I степени. Политик поблагодарила и подчеркнула, что принимает орден от имени всех граждан Евросоюза. Ведь эта награда – символ крепкой связи с Украиной.
В Мариинском дворце европейскую чиновницу угостили арбузами, которые привезли с освобожденной территории Херсонской области.
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Почему фон дер Ляйен приехала в Украину
Это уже третий визит главы Еврокомиссии в Украину с начала полномасштабной войны. Сообщалось, что фон дер Ляйен обсудит с Зеленским введение Украины в зону бесплатного европейского роуминга. Пока детали переговоров политиков неизвестны.
Зеленский встретился с Урсулой фон дер Ляйен: видео