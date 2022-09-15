Соответствующую информацию сообщил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас. Впоследствии об этом рассказал дипломат Андрей Сибига.

Читайте также Зеленский и Урсула фон дер Ляйен встретились в Киеве: первые подробности и видео

Зеленский угостил фон дер Ляйен арбузами из освобожденной Херсонщины

И слюна течет, и слезятся глаза. Владимир Зеленский предлагает на обеде с фон дер Ляйен дыни и арбузы из недавно деоккупированных сел Херсонской области,

– написал Маасикас.

Он также опубликовал фото, на котором видна открытка с надписью: "Херсонские арбузы известны своим качеством далеко за пределами области – они в определенной степени основным продуктом региона. Сегодня хотим угостить вас арбузами и дынями, выращенными в недавно деоккупированных селах".

Затем заместитель руководителя Офиса Президента Украины Андрей Сибига написал, что именно дыней и арбузом из недавно деоккупированных украинских земель угощали европейскую делегацию во главе с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен во время рабочего обеда от имени президента Украины.

Заместитель Андрея Ермака пояснил, что протокол и символы в дипломатии имеют значение, особенно на самом высоком уровне.

Каждая деталь может усиливать переговоры и нести определенный месседж или идею. И сегодняшнее угощение фруктами с деоккупированных территорий на официальном рабочем обеде имеет следующие смыслы: и успехи на поле боя героической украинской армии и подтверждение эффективности международной помощи,

– объяснил Сибига.

Он также обратил внимание на одежду Урсули фон дер Ляйен, которая была одета в желтую рубашку и синий пиджак, символизирующие цвета украинского флага.

Президента Еврокомиссии угощали арбузами из Херсона / Фото Матти Маасикаса, Андрея Сибиги и ОП

"…Без лишних слов – красноречивое невербальное свидетельство солидарности и поддержки", – объяснил Сибига.

Визит Урсули фон дер Ляйен в Украину: что известно

15 сентября Урсула фон дер Ляйен в третий раз с 24 февраля приехала в Украину. Рассказывая о приезде, сказала, что столько всего изменилось, ведь наше государство теперь кандидат на вступление в ЕС.

Глава Еврокомиссии анонсировала, что обсудит с Владимиром Зеленским и Денисом Шмыгалем, как продолжать сближать экономики и людей, пока Украина движется к вступлению.

Во время встречи Владимир Зеленский наградил главу Еврокомиссии орденом Ярослава Мудрого I степени. Урсула фон дер Ляйен поблагодарила и сказала, что принимает его от имени всех граждан ЕС.

Смотрите также – Зеленский и Урсула фон дер Ляйен встретились в Киеве: видео