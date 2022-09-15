Тяжкі бої продовжуються на Херсонщині. Активні обстріли тривають вздовж усієї лінії фронту.

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Ворог не спить

Окупанти зосередилися на тому, щоб за будь-яку ціну втримати захоплені території. Щоб деморалізувати та наполохати населення, загарбники стріляють по цивільних об'єктах та місцях розташування критичної інфраструктури.

Також їхні зусилля направлені на те, щоб принести українським захисникам якнайбільше втрат. Для цього вони регулярно ведуть ракетні обстріли та завдають авіаційні удари.

Окупанти намагаються відновити рух через Дніпро, аби мати змогу отримувати підкріплення та поповнювати запаси техніки та озброєння.

За ніч росіяни завдали 4 ракетних ударів реактивними снарядами "Смерч" по промисловій інфраструктурі Миколаєва та його району. На щастя, постраждалих немає.

"Градами" ворог обстріляв місто Нікополь та Марганецьку громаду. Близько 10 приватних будинків, санаторій, 2 підприємства та понад сотню панелей сонячної електростанції пошкоджено. Загиблих чи постраждалих немає.

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ЗСУ послідовно знищують ворога

Як зазначають в Оперативному командуванні "Південь", ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ тримають вогневий контроль над усіма переправами й іншими способами переміщення через річки.

ЗСУ стріляють по позиціях окупантів, щоб ті не могли отримати підтримку чи використати свій резерв. 140 разів вони обстріляли ворога у передмісті Херсонщини за ніч.

Каховський міст перебуває під постійним вогневим контролем. Це не дає змоги противнику почати на ньому ремонтні роботи або спробувати використати у своїх цілях.

ЗСУ підтвердили інформацію про те, що після обстрілу ворог втратив щонайменше 12 військових та 7 одиниць автомобільної техніки. Над детальнішою інформацією щодо втрат зараз працює розвідка.

Зважаючи на наявні загрози та імовірну активізацію ворожої авіації, будьте пильні та зосереджені, дотримуйтесь алгоритмів безпеки, довіряйте виключно достовірним офіційним джерелам інформації, не поширюйте фейки, паніку і повідомлення, що орієнтують ворога про дії сил оборони,

– попереджують в ОК "Південь".

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Контрнаступ на Херсонщині: що важливо знати

Нещодавно речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що ЗСУ тримають під вогневим контролем майже всю Херсонську область. Вона додала, що вороги деморалізовані й подекуди розгублені.

й подекуди розгублені. Окупанти не мають жодного місця на Херсонщині, де можуть почуватися безпечно. Як зауважив депутат Херсонської облради та військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань, майже щодня по позиціях росіян "прилітає".

Зранку 15 вересня на одну з баз російських військових на Херсонщині завітало "Бавовнятко". Вдалося знищити багато техніки окупантів.

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