ЗСУ продовжують наступ

Про це 24 каналу розказав депутат Херсонської облради та військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань. Він зауважив, що кожного дня у тому чи іншому районі Херсонщини "прилітає" в розташування загарбників.

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За словами Хланя, Збройні Сили продовжують контрнаступальні дії – наразі бої йдуть здебільшого біля Давидового Броду.

Ми тримаємо кулаки, віримо в Збройні Сили України, віримо в перемогу. Деокупація триває. Хоч і повільно, але триває,

– констатував він.

Депутат облради пояснив, що окупанти встигли закріпитися та підсилитися на Херсонщині. Однак звільнення територій все одно просувається.

Яка ситуація у звільнених населених пунктах

Військові деокуповують села, а тому на передній план виходить необхідність допомогти людям, які залишилися там, у зоні бойових дій та під окупацією. Їх потрібно забезпечити їжею, будівельними матеріалами для відновлення будинків тощо. Хлань наголосив, що головне питання – підготовка до зими.

"Там все розбито, все розтрощено, люди живуть у вкрай поганих умовах. Електрики зараз майже ніде немає у звільнених селах, воду привозять виключно волонтери. Тому зараз людям потрібно допомагати", – підсумував він.

Сергій Хлань розповів про ситуацію на Херсонщині: дивіться відео

Росіяни обстрілюють звільнені території Херсонщини

Після того, як Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив деокупацію деяких населених пунктів Херсонщини, окупанти почали активніше їх обстрілювати – вони опинилися під артилерійськими обстрілами та авіаційними ударами. Як пояснила керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк, ворог намагається тримати під контролем те, що втратив.