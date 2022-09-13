Про це повідомила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону, інформує 24 канал. За її словами, у звільнені населені пункти ще важко доставляти гуманітарну допомогу.

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Окупанти активно обстрілюють Херсонщину

Як розповіла Гуменюк, на Херсонщині деокуповані території досі перебувають під обстрілами. Наші захисники звільнили 13 населених пунктів, про які проголосити змогли тільки 5.

Вони вже знов опинилися під артилерійськими обстрілами та авіаційними ударами. Оскільки ворог намагається тримати під контролем те, що вже упустив,

– зазначила Гуменюк.

Деокупація Херсонщини: все, що відомо

Українські воїни просуваються не лише на Сході України, а й на Півдні. Так, упродовж 12 вересня вони звільнили 5 населених пунктів у Херсонській області. Мовиться про:

Високопілля,

Нововознесенське,

Білогірку,

Сухий Ставок,

Миролюбівку.

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк запевнила, що ці населені пункти – повністю під контролем ЗСУ. Наші військові вже зачистили їх від російських окупантів, але наразі там ще тривають певні заходи.

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