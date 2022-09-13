Таку інформацію американський Інститут вивчення війни встановив аналізуючи дані супутникових знімків. Де саме розташована Киселівка на карті – пояснює 24 канал.

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Окупанти могли відійти з Киселівки

Цей населений пункт розташований у Чорнобаївському районі, за кілька кілометрів від нього – славнозвісна Чорнобаївка, де російські військові зазнавали невдач величезну кількість разів. Якщо ворог дійсно відійшов, то невдовзі ми можемо почути нові хороші новини з Чорнобаївки.

Росіяни покинули Киселівку – про це повідомив Інститут вивчення війни, орієнтуючись на супутникові знімки. Нагадаю, що за Киселівкою – пост і одразу славнозвісна Чорнобаївка. Чекаємо офіційних даних і віримо в ЗСУ. Деокупація триває,

– наголосив депутат облради Сергій Хлань.

В ISW зазначили, що Киселівка – це останній великий населений пункт на трасі E58, який розташований між позиціями ЗСУ й окупантами в Чорнобаївці. Відведення російських військ свідчить про те, що ворог відчуває загрозу в цьому регіоні. Крім того, тепер він не зможе завадити наступу ЗСУ на північно-західні околиці Херсона.

Де розташована Киселівка – показуємо на карті

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Останні новини про деокупацію Херсонщини

Українські воїни просуваються не лише на Сході України, а й на Півдні. Так, упродовж 12 вересня вони звільнили 5 населених пунктів у Херсонській області. Мовиться про:

Високопілля,

Нововознесенське,

Білогірку,

Сухий Ставок,

Миролюбівку.

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк запевнила, що ці населені пункти – повністю під контролем ЗСУ. Наші військові вже зачистили їх від російських окупантів, але наразі там ще тривають певні заходи.

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