Такую информацию американский Институт изучения войны установил, анализируя данные спутниковых снимков. Где именно расположена Киселевка на карте – объясняет 24 канал.

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Оккупанты могли отойти из Киселевки

Этот населенный пункт расположен в Чернобаевском районе, в нескольких километрах от него – знаменитая Чернобаевка, где российские военные терпели неудачи огромное количество раз. Если враг действительно отошел, то вскоре мы можем услышать новые хорошие новости из Чернобаевки.

Россияне покинули Киселевку – об этом сообщил Институт изучения войны, ориентируясь на спутниковые снимки. Напомню, что за Киселевкой – пост и сразу славная Чернобаевка. Ждем официальных данных и верим в ВСУ. Деокупация продолжается,

– подчеркнул депутат облсовета Сергей Хлань.

В ISW отметили, что Киселевка – это последний крупный населенный пункт на трассе E58, расположенный между позициями ВСУ и оккупантами в Чернобаевке. Отвод российских войск говорит о том, что враг испытывает угрозу в этом регионе. Кроме того, теперь он не сможет помешать наступлению ВСУ на северо-западные окраины Херсона.

Где расположена Киселевка – показываем на карте

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Последние новости о деоккупации Херсонской области

Украинские воины продвигаются не только на востоке Украины, но и на юге. Так, в течение 12 сентября они уволили 5 населенных пунктов в Херсонской области. Речь идет о:

Высокополье,

Нововознесенском,

Белогорке,

Сухом Ставке,

Миролюбовке.

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк заверила, что эти населенные пункты – полностью под контролем ВСУ. Наши военные уже зачистили их от российских оккупантов, но там еще продолжаются определенные меры.

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