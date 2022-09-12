Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан. По его словам, главное – полностью разгромить правобережную группировку оккупантов.

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Контрнаступление в Херсонской области развивается

Те задачи, которые были у украинских воинов по правобережью Херсона, выполнены. Сейчас есть главная задача – полное уничтожение правобережной группировки. Как следствие – освобождение территорий и населенных пунктов, которые будут на этих территориях, – отметил Свитан.

Он отметил, что освобождение Высокополья, Нововознесенского, Белогорки, Миролюбовки и Сухого Ставка произошло несколько раньше. Украинские военные там провели зачистку от оккупантов.

В общем, ситуация в Херсонской области успешно развивается – украинские плацдармы понемногу расширяются.

Два плацдарма расширяются. А уничтожение северной группировки российских войск на правобережье Херсона идет по плану с освобождением территорий, –

добавил Свитан.

В Запорожье тоже может быть интересно

Интересная ситуация может произойти в районе Орехова, вблизи которого сейчас лежит линия фронта. Есть информация, что оккупанты накапливают там войска, чтобы остановить возможное украинское контрнаступление на этом направлении.

"Географически Мелитополь находится на северном конце лимана. Из Орехова ближайшее расстояние, чтобы дойти до Мелитополя и рассечь российскую группировку на две части. Россияне, прогнозируя такой ход наших войск, усиливают группировку, чтобы украинские войска не смогли пробиться. Здесь они нарываются на проблему", – отметил Свитан.

Если оккупанты начнут наращивать количество войск в Орехове – это отличная новость для артиллерии, которая будет "прожаривать" группы оккупантов. Не накопят группировки – тогда украинские военные могут так же пойти вперед в этом направлении.

По мнению Свитана, в любом случае россияне проиграют в этом направлении. Все зависит от того, какое решение выберет украинское командование и российские оккупанты.

Нужно уничтожить правобережную группировку захватчиков в Херсонской области – Свитан: смотрите видео

Добавим, по словам херсонского активиста Владимира Молчанова, россия пытается перебросить на правый берег региона хотя бы какие-то резервы. Уже дошло до того, что они привозят туда мобилизованных дедов из Донбасса.