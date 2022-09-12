Про це 24 каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан. За його словами, головне – повністю розгромити правобережне угруповання окупантів.

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Контрнаступ на Херсонщині розвивається

Ті завдання, які були в українських воїнів по правобережжю Херсонщини, виконані. Зараз є головне завдання – повне знищення правобережного угруповання. Як наслідок – звільнення територій та населених пунктів, які будуть на цих територіях, –зазначив Світан.

Він зазначив, що звільнення Високопілля, Нововознесенського, Білогірки, Миролюбівки та Сухого Ставка сталося дещо раніше. Українські військові провели там зачистку від окупантів.

Загалом ситуація на Херсонщині успішно розвивається – українські плацдарми потроху розширюються.

Два плацдарми розширюються. А знищення північного угруповання російських військ на правобережжі Херсонщини йде за планом зі звільненням територій, –

додав Світан.

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Цікава ситуація може статися в районі Оріхова, поблизу якого зараз пролягає лінія фронту. Є інформація, що окупанти накопичують там війська, щоб зупинити можливий український контрнаступ на цьому напрямку.

"Географічно Мелітополь перебуває на північному кінці лиману. З Оріхова найближча відстань, щоб дійти до Мелітополя та розсікти російське угруповання на дві частини. Росіяни, прогнозуючи такий хід наших військ, підсилюють угруповання, щоб українські війська не змогли пробитися. тут вони нариваються на проблему", – зазначив Світан.

Якщо окупанти почнуть нарощувати кількість військ в Оріхові – це чудова новина для артилерії, яка "просмажуватиме" групи окупантів. Не накопичать угруповання – тоді українські військові можуть так само піти вперед на цьому напрямку.

На думку Світана, у будь-якому випадку росіяни програють на цьому напрямку. Все залежить від того, яке рішення обере українське командування та російські окупанти.

Потрібно знищити правобережне угруповання окупантів на Херсонщині – Світан: дивіться відео

Додамо, за словами херсонського активіста Володимира Молчанова, росія намагається перекинути на правий берег регіону хоча б якісь резерви. Вже дійшло до того, що вони привозять туди мобілізованих дідів з Донбасу.