Варіант співпраці з Північною Кореєю не задовольнить запити кремля у зброї. Про це 24 каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

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Експерт зазначив, що першим "дзвіночком" того, що у росіян не вистачає снарядів і у них почнеться через певний час снарядний голод – стало відвантаження у білорусі перших ешелонів зі снарядами для росії.

Якщо одна країна просить в іншої країни снаряди, значить вона прогнозує снарядний голод. Причому, він пов'язаний не тільки з використанням тієї кількості снарядів, які є на зберіганні, але і з можливістю їх виробництва. Отже, російська федерація точно розуміє, що зробити таку кількість снарядів просто не може,

– пояснив фахівець.

За його словами, російська економіка загалом й російська військова промисловість зокрема зараз на спаді, також "дуже добре тиснуть" санкції.

"Тому доводиться метатися серед своїх сателітів, на кшталт білорусі та якихось партнерів, до прикладу – Північної Кореї. Але КНДР також не зможе передати росії потрібну кількість снарядів, оскільки не можна порівняти північнокорейське виробництво та російське – все у рази менше", – розповів Світан.

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На його думку, північнокорейський варіант, ймовірно, є одним з альтернативних механізмів постачання китайських боєприпасів росії.

"Однак все зараз тримається під потужним контролем і я не думаю, що китайці пішли б на це. Це швидко припинять", – резюмував експерт.

Співпраця росії з КНДР та Іраном: що відомо

Глобальні санкції серйозно обмежили ланцюжки поставок зброї до росії. Такі умови змусили москву звернутися за військовою допомогою до держав-ізгоїв.

Нещодавно стало відомо, що росія отримала партію іранських безпілотників.

За даними американської розвідки, держава-агресорка купує в Північної Кореї мільйони артилерійських снарядів та ракет.

Згодом у Білому домі припустили, що росія могла закупити мільйони одиниць боєприпасів у Північної Кореї. Однак наразі немає жодних ознак того, що таку угоду уклали.

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