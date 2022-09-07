Серйозність російських агресивних намірів спричиняє посилення переозброєння країн. Про це 24 каналу розповів експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв.

Зверніть увагу Якщо уламок російської ракети впаде на територію НАТО, Пентагон відіграється, – Піонтковський

Від Шпіцберґена до Варшави

Експерт зазначив, що у НАТО розуміли можливі загрози на декількох напрямках одночасно.

НАТО ніколи не відкидало можливості того, що росіяни нападуть або на Польщу, або на країни Балтії, або дуже серйозно розглядали варіанти нападу росіян на архіпелаг Шпіцберґен. На ньому 30 відсотків російськомовного населення – в основному робітничого класу,

– пояснив аналітик.

За його словами, у випадку зі Шпіцбергеном натівці цей сценарій називали "Крим-2", тому що архіпелаг "можна легко відірвати від Норвегії" за допомогою північного флоту.

"Тому насправді цей варіант ніколи не списують з рахунків: іноді ймовірність більша, іноді менша, але й напад на Україну оцінювали як малоймовірний. Тепер фактично всі минулі ймовірності пішли до біса, і всі аналізують з того, що росія – просто непередбачувана макака з гранатою", – додав оглядач.

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Світ переосмислив російську проблему

Краєв підкреслив, що все більше країн переорієнтовуються у бік посилення своїх армій.

У переозброєнні позитивні сигнали. Це хочуть використати поляки. Але давайте не будемо забувати, що це загальний тренд. Японський генштаб заявляє, що готується до зіткнення з росією за Курили через 10 – 15 років, а Південна Корея каже, що росіяни готові спонсорувати Північну Корею, якщо та вирішить піти в наступ,

– розповів фахівець.

На його думку, все це свідчить, що Сеул також де-факто готується до зіткнення з російським озброєнням та російськими військовими.

"Тому насправді весь світ перейшов на таку логіку, що так чи інакше війна є набагато ближчою, ніж здавалося", – резюмував експерт.

росія і НАТО: що відомо

Напередодні російського вторгнення Олаф Шольц запевняв путіна, що найближчим часом Україна не стане членом НАТО. Втім, не це спонукало країну-агресорку розв'язати повномасштабну війну. Після цього представники альянсу обережно ставилися до теми росії, намагаючись не спровокувати кремль на різкі кроки.

Велика Британія та США заявили, що серйозна аварія та витік радіації на Запорізькій АЕС може трактуватися країнами-членами НАТО як порушення 5-ої статті Альянсу про колективну безпеку. У такому випадку росіянам доведеться мати справу безпосередньо з НАТО, однак їхні війська в Україну все ж не зайдуть. Таку думку висловив російський публіцист Андрій Піонтковський.

росія вже неодноразово погрожувала країнам Балтії, що вони можуть стати наступними після "захоплення" України. Проте у США заявляють, що відповідь буде одразу, як тільки уламок російської ракети впаде на їх територію.

Крім того, НАТО має намір посилити свою військову присутність на східному фланзі. Тим часом Туреччина прагне домовитися зі США про постачання винищувачів F-16.

За тиждень з 29 серпня по 4 вересня винищувачі НАТО, які базуються в Литві, 6 разів злітали, щоб перехопити російські літаки. Вони порушували повітряний простір над Балтійським морем.

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