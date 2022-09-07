Серьезность российских агрессивных намерений влечет усиление перевооружения стран. Об этом 24 каналу рассказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев.

Обратите внимание Если обломок российской ракеты упадет на территорию НАТО, Пентагон отыграется, – Пионтковский

От Шпицбергена до Варшавы

Эксперт отметил, что в НАТО понимали возможные угрозы в нескольких направлениях одновременно.

НАТО никогда не исключало возможности того, что россияне нападут либо на Польшу, либо на страны Балтии, либо очень серьезно рассматривали варианты нападения россиян на архипелаг Шпицберген. На нем 30 процентов русскоязычного населения – в основном рабочего класса,

– объяснил аналитик.

По его словам, в случае со Шпицбергеном натовцы этот сценарий называли "Крым-2", потому что архипелаг "можно легко оторвать от Норвегии" с помощью северного флота.

"Поэтому на самом деле этот вариант никогда не списывают со счетов: иногда вероятность больше, иногда меньше, но и нападение на Украину оценивали как маловероятное. Теперь фактически все прошлые вероятности пошли к чертям, и все анализируют из того, что россия – просто непредсказуемая макака с гранатой ", – добавил обозреватель.

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Мир переосмыслил российскую проблему

Краев подчеркнул, что все большее число стран переориентируются в сторону усиления своих армий.

В перевооружении положительные сигналы. Это хотят использовать поляки. Но давайте не будем забывать, что это общий тренд. Японский генштаб заявляет, что готовится к столкновению с россией за Курилы через 10 – 15 лет, а Южная Корея говорит, что россияне готовы спонсировать Северную Корею, если и решит пойти в наступление,

– рассказал специалист.

По его мнению, все это свидетельствует о том, что Сеул также де-факто готовится к столкновению с российским вооружением и российскими военными.

"Поэтому на самом деле весь мир перешел на такую логику, что так или иначе война гораздо ближе, чем казалось", – резюмировал эксперт.

Россия и НАТО: что известно

В преддверии российского вторжения Олаф Шольц уверял путина, что в ближайшее время Украина не станет членом НАТО. Впрочем, не это побудило страну-агрессорку развязать полномасштабную войну. После этого представители Альянса осторожно относились к теме россии, стараясь не спровоцировать кремль на резкие шаги.

Великобритания и США заявили, что серьезная авария и утечка радиации на Запорожской АЭС может рассматриваться странами-членами НАТО как нарушение 5-й статьи Альянса о коллективной безопасности. В таком случае россиянам придется иметь дело непосредственно с НАТО, однако их войска в Украине все же не зайдут. Такое мнение высказал российский публицист Андрей Пионтковский.

Россия уже неоднократно угрожала странам Балтии, что они могут стать следующими после "захвата" Украины. Однако в США заявляют, что ответ будет сразу, как только обломок российской ракеты упадет на их территорию.

Кроме того, НАТО намерено усилить свое военное присутствие на восточном фланге. Тем временем Турция стремится договориться с США о поставках истребителей F-16.

За неделю с 29 августа по 4 сентября истребители НАТО, базирующиеся в Литве, 6 раз взлетали, чтобы перехватить российские самолеты. Они нарушали воздушное пространство над Балтийским морем.

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