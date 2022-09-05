Российские самолеты залетали в воздушное пространство Калиниградской области или выходили оттуда.

Кстати Обучение украинских летчиков: военный эксперт назвал основные преимущества F-15 и F-16

Нарушение пространства НАТО

Патруль НАТО 30 августа сопровождал 2 самолета Су-35. Они были без транспондеров, а также не представили плана полета и не выходили на связь с диспетчерами. Другой российский самолет Ан-72 летел с включенным транспондером.

31 августа перехватили два Су-35 и один Ан-72.

1 сентября воздушное пространство над Балтийским морем нарушили пассажирские самолеты: Ил-96 и два Су-35. Затем к ним присоединились еще 2 российских истребителя. В тот же день НАТО сопровождали один Ил-96 и два Су-27.

Возле Латвии разбился самолет

Австрийский самолет Cessna 551 разбился вечером 4 сентября у побережья Латвии. Он летел из Херес-де-ла-Фронтера на юге Испании и пропал с радаров.

В системе отслеживания полётов зафиксировали, что борт быстро терял скорость и высоту. С Cessna не смогли установить контакт, в кабине никого не было видно.

Военно-воздушные силы Литвы по запросу Латвии отправили на место крушения корабли. Они производят поисковую операцию.

Смотрите больше – ВСУ получат самолеты МИГ-29, а США будут учить украинских пилотов: видео