Російські літаки залітали в повітряний простір Калініградської області або виходили звідти.

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Порушення простору НАТО

Патруль НАТО 30 серпня супроводив 2 літаки Су-35. Вони були без транспондерів, а також не подали плану польоту і не виходили на зв'язок із диспетчерами. Інший російський літак Ан-72 летів із увімкненим транспондером.

31 серпня перехопили два Су-35 і один Ан-72.

1 вересня повітряний простір над Балтійським морем порушили пасажирські літаки: Іл-96 і два Су-35. Потім до них приєднались ще 2 російські винищувачі. Того ж дня НАТО супроводили один Іл-96 і ще два Су-27.

Біля Латвії розбився літак

Австрійський літак Cessna 551 розбився ввечері 4 вересня біля узбережжя Латвії. Він летів з Херес-де-ла-Фронтера на півдні Іспанії та зник з радарів.

У системі відстеження польотів зафіксували, що борт швидко втрачав швидкість і висоту. З Cessna не змогли встановити контакт, у кабіні нікого не було видно.

Військово-повітряні сили Литви на запит Латвії відправили на місце катастрофи кораблі. Вони проводять пошукову операцію.

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