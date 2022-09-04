Про це повідомили у шведській службі порятунку. Зазначили, що у НАТО підняли літаки, щоб стежити за нестабільним курсом Cessna.

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Зник з радарів

Літак вилетів о 12:56 за Гринвічем без встановленого пункту призначення.Перед тим, як він летів над Балтикою, він був у Парижі та Кельні. У системі відстеження польотів мовиться, що борт швидко втрачав швидкість і висоту.

"Ми дізналися, що літак розбився (в океані) на північний захід від міста Вентспілс у Латвії. Він зник з радарів", – розповів речник рятувальної служби Швеції.

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Хто міг перебувати у літаку

Коли літак перебував у повітряному просторі Німеччини та Данії, на його огляд відправили військові літаки. Як сказав Йохан Валстром з Морської адміністрації Швеції, з Cessna не змогли встановити контакт.

Нікого не бачили в кабіні,

– зазначив він.

За інформацією німецької газети Bild, у літаку перебував пілот, чоловік, жінка та, ймовірно, їхня донька.

Військово-повітряні сили Литви на запит Латвії відправили на місце катастрофи для пошуку та порятунку кораблі. Також туди прямує пором Stena Line, який плив у Швецію.

Ще одна аварія з літаком

У червні 2022 року китайський винищувач впав на житловий квартал міста Саньян і пошкодив низку домівок. Літак J-7 виконував завдання під час навчань. Одразу стало відомо про одну загиблу людину та двох поранених. Також у місті виникли пожежі.

Пілотові винищувача вдалось успішно катапультуватися. Він отримав легкі травми. Його одразу госпіталізували. Місцева влада зазначила, що проведуть внутрішнє розслідування, щоб встановити деталі.

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