Про це 24 каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан. За його словами, в кінці жовтня, коли повноцінно запрацює ленд-ліз, українці можуть отримати від західних партнерів винищувачі F-15 та F-16.

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"Дуже важливо прикрити небо з повітря"

Як розповів Світан, це винищувачі четвертого покоління, які можуть конкурувати із найновішими літаками, які зараз має росія.

"Ці борти можуть нести практично будь-яке озброєння, яке у НАТО", – зазначив військовий експерт

Один із найважливіших моментів – Україні також можуть передати ракети AIM-120.

Для нас дуже важливо прикрити небо з повітря. Нам потрібні ракети класу "повітря – повітря". AIM-120 – базові ракети і для наземного комплексу NASAMS, і для винищувачів F-15 та F-16,

– сказав Світан.

Функція винищувачів F-15 та F-16

За словами льотчика-інструктора, американські винищувачі будуть прикривати українську штурмову авіацію з повітря.

Зараз майже немає прикриття від будь-яких можливих російських ракет – і крилатих, і повітряного базування. Тому якщо ці борти надійдуть до нас, то ми зможемо на 85 – 90% закрити наше небо,

– заявив Світан.

Літаки, які допоможуть прискорити наступ ЗСУ

Також Україна може отримати ударні штурмовики класу А-10 Thunderbolt. Як розповів військовий експерт, штурмовик – це основний вид авіації, який допомагає наземним військам у виконанні наступальних завдань.

Роман Світан Військовий експерт, льотчик-інструктор Зараз Україна має зведені ескадрильї Су-25, які виконують ці завдання. А-10 Thunderbolt – це літак приблизно такого ж плану. Якщо Україна отримає такі літаки, це буде дуже великою підмогою нашим наземним частинам. Ми зменшимо втрати та час на звільнення наших територій.

За словами Світана, такі штурмовики мають низку переваг.

Вони добре броньовані, що допомагає їм працювати на малих висотах і у разі потреби захистити льотчика.

Система в А-10 Thunderbolt працює таким чином, що якщо один двигун буде виведений з ладу, інший дозволить виконати завдання і повернутися на аеродром.

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