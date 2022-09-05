Про це 24 каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан. За його словами, в кінці жовтня, коли повноцінно запрацює ленд-ліз, українці можуть отримати від західних партнерів винищувачі F-15 та F-16.
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"Дуже важливо прикрити небо з повітря"
Як розповів Світан, це винищувачі четвертого покоління, які можуть конкурувати із найновішими літаками, які зараз має росія.
"Ці борти можуть нести практично будь-яке озброєння, яке у НАТО", – зазначив військовий експерт
Один із найважливіших моментів – Україні також можуть передати ракети AIM-120.
Для нас дуже важливо прикрити небо з повітря. Нам потрібні ракети класу "повітря – повітря". AIM-120 – базові ракети і для наземного комплексу NASAMS, і для винищувачів F-15 та F-16,
– сказав Світан.
Функція винищувачів F-15 та F-16
За словами льотчика-інструктора, американські винищувачі будуть прикривати українську штурмову авіацію з повітря.
Зараз майже немає прикриття від будь-яких можливих російських ракет – і крилатих, і повітряного базування. Тому якщо ці борти надійдуть до нас, то ми зможемо на 85 – 90% закрити наше небо,
– заявив Світан.
Літаки, які допоможуть прискорити наступ ЗСУ
Також Україна може отримати ударні штурмовики класу А-10 Thunderbolt. Як розповів військовий експерт, штурмовик – це основний вид авіації, який допомагає наземним військам у виконанні наступальних завдань.
Зараз Україна має зведені ескадрильї Су-25, які виконують ці завдання. А-10 Thunderbolt – це літак приблизно такого ж плану. Якщо Україна отримає такі літаки, це буде дуже великою підмогою нашим наземним частинам. Ми зменшимо втрати та час на звільнення наших територій.
За словами Світана, такі штурмовики мають низку переваг.
- Вони добре броньовані, що допомагає їм працювати на малих висотах і у разі потреби захистити льотчика.
- Система в А-10 Thunderbolt працює таким чином, що якщо один двигун буде виведений з ладу, інший дозволить виконати завдання і повернутися на аеродром.
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