Про цей випадок повідомив Герой України та службовець Повітряних сил Ярослав Мельник. Він в інтерв'ю розповів про 28 цілей ворога, які збив, а також про шалені небезпеки, які супроводжують роботу на системах ППО.

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Як збили літак без випуску ракет

Службовець пояснив, що якось під час роботи ввімкнули радар підсвічення ворожих цілей. Ним одразу зафіксували один російський літак.

У кабіні ворога в цей час зазвучали звукові повідомлення про опромінення радаром. Він зрозумів, що з мисливця перетворився на ціль,

– розповів Ярослав Мельник.

У той момент росіянин помітив, що з мисливця перетворився на ціль, тому перелякався. "Напевно, це так приголомшило льотчика, що він відразу катапультувався. Літак розбився", – підсумував командир зенітної ракетної батареї "Бук М1".

Чому робота на ППО вкрай небезпечна

Мельник розповів, що під час роботи його батареї на Харківщині були вкрай важкі умови. Адже подекуди в небі над регіоном перебували одразу 10 літаків ворога. Коли вмикали радар підсвічення цілі, то це помічав пілот зафіксованого літака, а його "товариші" одразу починали полювати на систему протиповітряної оборони.

Це означає, що щойно ми увімкнемо свою апаратуру для виявлення і захоплення цілі, то одразу станемо зручною і добре помітною мішенню для десяти ворожих льотчиків. Щойно вони нас виявлять, то без вагань скасують свої польотні завдання з бомбардування військ чи об'єктів і миттєво зосередяться на знищенні нашого ЗРК. Десять літаків можуть випустити десять протирадіолокаційних ракет. Можуть і більше,

– згадує воїн.

Він пояснив, що наші зенітники в такі моменти працюють за лічені секунди. Вони вмикають апаратуру, виявляють ціль, виконують бойовий пуск, а потім одразу залишають свою позицію. Це єдиний спосіб врятуватися від протирадіолокаційних ракет. "Що в цей момент роблять інші літаки – ми не бачимо. Але усвідомлюємо. Зазвичай у цей час вони вже випускають по нас свої ракети", – підсумував Ярослав Мельник.

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