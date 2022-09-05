Об этом сообщил Герой Украины и служащий Воздушных сил Ярослав Мельник. Он в интервью рассказал о 28 целях врага, которые сбил, а также о безумных опасностях, сопровождающих работу на системах ПВО.

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Как сбили самолет без выпуска ракет

Чиновник объяснил, что как-то во время работы включили радар подсветки враждебных целей. Им сразу же зафиксировали один российский самолет.

В кабине врага в это время зазвучали звуковые сообщения об облучении радаром. Он понял, что из охотника превратился в цель,

– рассказал Ярослав Мельник.

В тот момент россиянин заметил, что из охотника превратился в цель, потому испугался. "Наверное, это так удивило летчика, что он сразу катапультировался. Самолет разбился", – подытожил командир зенитной ракетной батареи "Бук М1".

Почему работа на ПВО крайне опасна

Мельник рассказал, что во время работы его батареи в Харьковской области были крайне тяжелые условия. Ведь кое-где в небе над регионом находились сразу 10 самолетов врага. Когда включали радар подсветки цели, это замечал пилот зафиксированного самолета, а его "товарищи" сразу начинали охотиться на систему противовоздушной обороны.

Это означает, что как только мы включим свою аппаратуру для обнаружения и захвата цели, то сразу станем удобной и хорошо заметной мишенью для десяти вражеских летчиков. Как только они нас обнаружат, без колебаний отменят свои полетные задачи по бомбардировке войск или объектов и мгновенно сосредоточатся на уничтожении нашего ЗРК. Десять самолетов могут выпустить десять противорадиолокационных ракет. Могут и больше,

– вспоминает воин.

Он пояснил, что наши зенитчики в такие моменты работают в считанные секунды. Они включают аппаратуру, выявляют цель, выполняют боевой пуск, а затем сразу покидают свою позицию. Это единственный способ спастись от противорадиолокационных ракет. "Что в этот момент делают другие самолеты – мы не видим. Но осознаем. Как правило, в настоящее время они уже выпускают по нам свои ракеты", – подытожил Ярослав Мельник.

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