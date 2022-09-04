На озброєнні в України радянські системи

Про це заявив начальник Київської міської військової адміністрації генерал-майор Микола Жирнов. За його словами, досягти рівня 100% ефективності ППО наразі неможливо з двох причин.

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Генерал-майор акцентував на недостатній кількості засобів розвідки й авіаційних та зенітних ракетних комплексів. Він розповів, що на озброєнні в України радянські системи, які не настільки ефективні, як засоби ППО НАТО.

Аналіз авіаційно-ракетних ударів росії показує, що від 50 до 70% ворожих ракет збивається засобами ППО, як авіацією, так і зенітними ракетними підрозділами. Але, на жаль, сьогодні 100% ефективність дій ППО ми не можемо забезпечити, це пов'язано з обʼєктивними причинами – недостатньою кількістю засобів розвідки, авіаційних та зенітних ракетних комплексів. В основному – це радянські системи, в яких немає такої ефективності та надійності, як у засобів ППО країн-партнерів НАТО,

– розповів Микола Жирнов.

Окрім того, генерал-майор заявив, що ракетна загроза зберігатиметься, допоки у противника є ракетна та авіаційна зброя. Водночас він наголосив, що росія не може використовувати свою авіаційну зброю безкарно.

Також окупанти, за словами Жирнова, не можуть забезпечити ефективність своїх ракетних ударів.

"Це стало можливим завдяки роботі системи ППО, героїзму та професіоналізму наших військовослужбовців", – резюмував він.

Нещодавно речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що російська авіація не залітає до зони ураження систем протиповітряної оборони України вже понад 3 місяці. Окупанти вимушено змінили тактику після серйозних втрат.

Україна чекає ППО від Німеччини

Україна очікує поставок німецьких систем ППО IRIS-T. Раніше очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок анонсувала, що ці ППО Україна може отримати наприкінці літа. Заяву Бербок підтверджував канцлер Олаф Шольц.

Також президент Володимир Зеленський анонсував домовленості щодо постачання Україні ППО.

Постачальником систем ППО Україні може стати Кіпр. Україна може отримати системи 9К330 "Тор" малої дальності, 9К37 "Бук" середньої дальності дії та французькі ракети малої дальності Mistral.

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